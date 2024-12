Jagiellonia x Olimpija: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (19/12) pela Liga Conferência

Jagiellonia Bialystok x Olimpija disputam hoje, quinta-feira (19/12), a 6° rodada da Liga Conferência. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Bialystok, Polônia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Jagiellonia Białystok x Olimpija?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Olimpija Ljubljana é o 14° colocado da Liga Conferência e acumula 3 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Jagiellonia Białystok ocupa a 8° posição e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos.

Jagiellonia Bialystok x Olimpija Ljubljana: prováveis escalações

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Sacek, Skrzypczak, Haliti e Stojinovic; Imaz, Kubicki e Nene; Hansen, Churlinov e Pululu.

Olimpija Ljubljana: Vidovsek; Ristic, Ratnik e Muhamedbegovic; Silva, Agba, Doffo e Sualehe; Blanco, Brest e Durdov.

FICHA TÉCNICA

Jagiellonia Białystok x Olimpija Ljubljana

Conference League

Local: Estádio Municipal de Bialystok, Polônia

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 17h