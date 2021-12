Já em Portugal, Landim quer anunciar Paulo Souza como novo técnico do Flamengo até quarta

A diretoria do Flamengo já está na contagem regressiva pela oficialização de Paulo Sousa como técnico do clube para 2022. De acordo com o "GE", o mandatário rubro-negro Rodolfo Landim viajou para a Galícia, ao lado dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, conhecer pessoalmente o treinador português e traçar os rumos para o clube na próxima temporada.

O Rubro-Negro está muito otimista para sacramentar a contratação de Paulo Sousa já nesta quarta-feira (29). A cúpula do clube aguarda que a situação do treinador com a Federação Polonesa seja definida.

De acordo com o "GE", a rescisão será unilateral e o técnico arcará com a multa. Marcos Braz e Bruno Spindel já se reúnem com Paulo Sousa para planejar a temporada seguinte.