Já classificada, Tuna Luso encara o Trem-AP na busca pela liderança na Série D

A primeira fase da Série D do Brasileiro está chegando ao fim e a Tuna Luso já está classificada. Nesta última rodada do grupo A1, a Lusa encara o Trem-AP, neste sábado (22), às 17h, no Estádio do Mangueirão. À equipe paraense resta apenas uma disputa: a liderança da chave.

Em segundo lugar, com 25 pontos, a Tuna está a dois do líder, o Nacional-AM. Em caso de vitória, contando com um tropeço do rival amazonense contra o Humaitá-AC, além de superar o Nacional-AM no saldo de gols, a Tuna ficaria em primeiro. O que muda é o chaveamento da próxima fase, que passa a ser mata-mata.

No entanto, em caso de derrota, a Tuna pode perder a vice-liderança para o outro representante paraense, o Águia de Marabá, atual campeão estadual. O Azulão visita o Princesa do Solimões-AM e pode terminar em segundo, já que não alcança mais o líder, pois o Águia tem 23 pontos.

Com nove gols na temporada, Paulo Rangel é o grande destaque da Tuna. Deste número, sete bolas na rede do centrovante foram pela Série D. O jogador está em quarto na tabela de artilheiros. O líder é Pablo Thomaz, do CEOV Operário-MT, que tem 13.