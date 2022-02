Itupiranga e Paragominas empatam em Marabá e seguem sob risco de rebaixamento

Itupiranga e Paragominas empataram em 1 a 1 na tarde desta terça-feira, em jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Paraense. Paulo de Tárcio abriu o placar para o Jacaré aos 5 minutos do segundo tempo, mas logo aos 9 Luiz Bahia empatou e deu números finais ao duelo, disputado no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

Veja mais

A partida, originalmente, seria disputada na noite da última segunda-feira, no mesmo local. No entanto problemas técnicos com a energia elétrica da região fizeram com que a equipe de arbitragem, em conjunto com a delegação da Federação Paraense de Futebol que estava in loco, decidissem adiar o jogo para o dia seguinte à tarde.

Classificação

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O empate faz com que o Itupiranga chegue aos 7 pontos, mas permaneça na última colocação do Grupo B, ainda sob risco de rebaixamento.

Mas a situação é ainda pior para o Paragominas, que atualmente encontra-se na zona de descenso. O Jacaré da Estrada soma 6 pontos e é o terceiro colocado do Grupo A, porém tem a segunda pior campanha do torneio e, assim, caso a competição terminasse hoje o PFC estaria rebaixado junto com o Amazônia Independente, que tem 4 pontos.

Próximos compromissos

A última rodada da primeira fase será disputada no próximo sábado. Todas as partidas ocorrerão de maneira simultânea, às 15h30. O Itupiranga viaja a Belém para encarar o Amazônia no CT do Remo, no Distrito de Outeiro. Já o Paragominas recebe o Tapajós na Arena Verde.