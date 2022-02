Irregularidade: denúncia quer anulação do Parazão sub-20; entenda

Às vésperas da grande final do Campeonato Paraense sub-20, o Parauapebas pode ganhar um sério problema nos tribunais. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD) recebeu denúncia sobre possível irregularidade na utilização de dois atletas durante a disputa da competição. A queixa foi apresentada pelo Atlético Cruz Azul, derrotado pelo Parauapebas na semifinal.

Segundo a denúncia, consta que os atletas Gercivaldo de Oliveira Costa e Wellington Luiz Lima Junior, tiveram o vínculo com o clube encerrado nos dias 3 e 17 de novembro, no decorrer do Parazão sub-20. A denúncia aponta ainda que ambos foram recontratados no dia 22 de novembro. Segundo o clube denunciante, a medida se enquadra “nos termos do parágrafo único do artigo 44 do RGC/FPF, bem como do art. 214, § 4º CBJD, sendo a possível punição, sua exclusão do campeonato Paraense Sub-20 de 2021”.

O Procurador da 1ª Comissão Disciplinar do TJD pede que as seguintes medidas sejam tomadas:

A suspensão da partida 2 das finais do campeonato paraense sub-20, nos termos indicados no tópico 4;

Que seja determinado a equipe do Parauapebas a exibição de documentos, listados no tópico 5;

Que seja determinada a imediata cópia de remessa dos autos, para o diretor de competições, a fim de que o mesmo preste os esclarecimentos necessários sobre o caso, nos termos do tópico 6.

Ao final do documento, o presidente do TJD, Mario Celio Costa Alves Filho, acata a denúncia e determina a “suspensão da segunda partida entre o Clube do Remo e o Parauapebas Futebol Clube, que aconteceriam em data futura, até o julgamento deste processo perante a 1ª Comissão Disciplinar”, além de dar ao clube denunciado, o prazo de três dias para manifestação sobre as supostas irregularidades, bem como a apresentação dos contratos dos atletas.

Diretor de futebol se pronuncia

Procurado pela reportagem, o diretor de futebol do Parauapebas, Marcio Hartmann garantiu não haver nenhuma irregularidade na utilização dos atletas e que todas as provas solicitadas pela justiça desportiva já estão nas mãos do departamento jurídico do clube, que deve protocolar ainda hoje a defesa do PFC.

“Eles argumentaram que os dois estavam sem vínculo, mas isso não procede. Ambos possuem contrato e estão regularmente inscritos. Já repassamos todas as informações para o nosso advogado e ele vai representar o clube junto à justiça”, explica Marcio Hartmann.