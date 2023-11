Irlanda do Norte x Dinamarca: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (20/11) pela Eurocopa

Irlanda do Norte x Dinamarca disputam hoje, segunda-feira (20/11), a última rodada das eliminatórias da Eurocopa. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Dinamarca ao vivo?

A partida entre Irlanda do Norte x Dinamarca​ poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Irlanda do Norte x Dinamarca chegam para o jogo?

A Irlanda do Norte é a vice-lanterna do Grupo H com 2 vitórias, 7 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos.

Dinamarca lidera o mesmo grupo e acumula 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 19 gols marcados e 8 gols sofridos.

Durante a terceira rodada das eliminatórias da Eurocopa, a Dinamarca venceu Irlanda do Norte por 1 a 0.

Irlanda do Norte x Dinamarca: prováveis escalações

Irlanda do Norte: Hazard; Toal, Ballard e McNair; Hume, Saville, Thompson e Lewis; Ross McCausland, Price e Charles. Técnico: Michael O'Neill.

Dinamarca: ​Schmeichel; Maehle, Andersen, Christensen, Vestergaard e Kristiansen; Hojbjerg, Norgaard (Delaney) e Eriksen; Poulsen e Wind. Técnico: Kasper Hjulmand.

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Dinamarca

Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 20 de novembro de 2023, 16h45