Intolerância: crianças são xingadas por torcedores do Botafogo-SP em jogo contra o Corinthians

Uma cena de intolerância marcou a goleada do Corinthians sobre o Botafogo-SP, ocorrida na quarta-feira (14) no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Durante a partida, duas crianças foram hostilizadas por estarem vestidas com camisas do Timão em uma área do estádio destinada aos torcedores da equipe do interior de São Paulo. Acompanhadas de suas famílias, elas foram obrigadas a deixar o local devido aos xingamentos direcionados.

Imagens divulgadas pela página Central do Timão mostram as crianças saindo da área do estádio, acompanhadas por adultos. Uma delas, uma menina, é carregada no colo. Funcionários do Corinthians aparecem para orientar a família enquanto são alvos de ofensas por parte de um grupo de homens ao redor.

Segundo relatos da página, o presidente do Corinthians, Augusto Mello, solicitou que a família fosse retirada do local e encaminhada para um dos camarotes, a fim de evitar problemas maiores.

Enquanto isso, dentro de campo, o Corinthians goleou o Botafogo-SP por 4 a 1. Esta é a segunda vitória consecutiva do Timão, que permanece na lanterna do Grupo C com 9 pontos, fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.