Internado, Rodrigo Caio recebe visita de companheiros do Flamengo: 'Firme e forte como sempre!'

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, Rodrigo Caio recebeu a visita de companheiros do Flamengo para distrai-lo e motivá-lo em sua recuperação. Diego Ribas compartilhou o encontro no quarto hospitalar e postou uma mensagem de apoio ao defensor.

Além de Diego Ribas, outros jogadores do Flamengo foram ao hospital localizado na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, logo após a reapresentação do elenco principal para a temporada 2022.

Willian Arão, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Diego Alves também estiveram na visita. No fim de semana, o técnico Paulo Sousa foi o outro a visitar Rodrigo Caio.

No sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção no local, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta, de acordo com Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.