Inter Miami x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/06) pelo Mundial de Clubes

Inter Miami x Porto disputam hoje, quinta-feira (19/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter de Miami x Porto ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, o Porto empatou com o Palmeiras e o Inter Miami empatou com Al Ahly, ambos por 0 a 0.

Inter de Miami x Porto: prováveis escalações

Inter: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia, Benja Cremaschi;Tadeo Allende, Luis Suárez, Lionel Messi. Técnico: Javier Mascherano.

Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio , Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Internacional Miami x Porto

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA

Data/Horário: 19 de junho de 2025, 16h