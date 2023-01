Inter de Milão x Empoli: onde assistir e o horário do jogo hoje (23/01) pelo Campeonato Italiano

Futebol

Torcedor do Paysandu que veio da Bahia para ver estreia do time lamenta paralisação do Parazão; veja

Moisés Leão saiu de Lençóis-BA no dia 7 de janeiro e chegou em Belém dia 13, com a expectativa de ficar na capital por uma semana, até a estreia do time no Parazão, mas com a suspensão do campeonato, o arqueólogo tem se mantido com a ajuda de torcedores e do próprio clube, até que o imbróglio se resolva