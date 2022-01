Ingleses sondam Danilo e preparam proposta milionária para o Palmeiras

Em meio às falas da presidente Leila Pereira sobre manter o caixa do Palmeiras saudável e por isso não fazer loucuras para reforçar a equipe, o Verdão já se prepara para vender uma de suas principais revelações: o volante Danilo.

Segundo o LANCE! apurou, Arsenal e West Ham procuraram o estafe do jogador e estão preparados para fazer uma oferta que pode alcançar até 25 milhões de euros (cerca de R$ 158,29 mi) quando o Verdão estiver pronto para iniciar as negociações.

A oferta do Arsenal, inclusive, incluiria plano de metas que poderiam elevar o valor em mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,66 mi).

Ao L!, pessoas da diretoria palmeirense reiteraram que o clube não vai vender ninguém do elenco até a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

Depois, contudo, peças que venham a ser assediadas pelo mercado europeu em troca de boas compensações financeiras ao clube não serão ignoradas. Ainda mais revelações da base. Desde que a primeira geração vitoriosa subiu ao profissional e foi bem, em 2019, nenhum jogador teve uma grande transferência.

Danilo, em específico, subiu ao profissional em 2020. O volante tem contrato até 2025 e uma multa rescisória de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 633,18 mi).

O camisa 28 palmeirense está avaliado pelo site Transfermarkt, especializado em mercado do futebol, em 18 milhões de euros (cerca de R$ 113,97 mi) – o volante é o atleta mais valioso do atual elenco palmeirense e o segundo mais caro da Série A do futebol brasileiro.

Desde que estreou no profissional, no segundo semestre de 2020, Danilo soma 83 jogos, cinco gols e duas Libertadores – sendo titular nas duas decisões -, uma Copa do Brasil e um Paulistão no currículo.