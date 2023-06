Independiente x Sarmiento: veja o horário e escalações do jogo hoje (09/6) pelo Campeonato Argentino

As equipes Independiente x Sarmiento disputam nesta sexta-feira (09/06) a 20° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina. Confira os horários e as escalações:

Onde assistir Independiente x Sarmiento?

A partida Independiente x Sarmiento não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Como Independiente x Sarmiento chegam para o jogo?

Independiente está em 23° lugar na competição com 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Sarmiento ocupa a 13° posição e soma 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 18 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do campeonato, porém só venceu 2 partidas nessas.

Prováveis Escalações

Independiente: Rodrigo Rey; Mateo Barcia, Joaquín Laso, Christian Javier Báez, Ayrton Costa; Braian Martínez, Sergio Ortiz, Kevin Lopez, Javier Vallejo; Matías Giménez, Martín Cauteruccio. Técnico: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Sebastián Meza; Manuel Garcia, Juan Manuel Insaurralde, Franco Sbuttoni; Gonzalo Bettini, Emiliano Méndez, Fernando Martinez, Franco Quinteros; Luciano Gondou, Javier Toledo, Lisandro López. Técnico: Israel Damonte.

FICHA TÉCNICA

Independiente x Sarmiento

Campeonato Argentino

Local: Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 09 de junho de 2023, 20h