Independiente Petrolero x Emelec: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (06/04) pela Libertadores

As equipes Independiente x Emelec entram em campo às 23h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida ocorre no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Independiente Petrolero x Emelec ao vivo?

A partida Independiente Petrolero x Emelec pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, a antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como Independiente Petrolero x Emelec chegam para o jogo?

Independiente é o 4° colocado do Grupo B do Campeonato Boliviano. Até agora, a equipe já passou por 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas; e já somou 9 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Emelec é o atual vice-líder do Campeonato Equatoriano e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 sofridos.

As equipes disputarão novamente uma partida no dia 24 de maio.

Prováveis escalações

Independiente Petrolero: Arancíbia; Velásquez, Moriceau e Chiatti; Avilés, J. Bejarano, Yesit Martínez, A. Bejarano; Folleco, Correa e Luís Alí. Técnico: Juan Marcelo Robledo.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Guevara e Pittón; Arroyo, Rodríguez, Joao Rojas e Zapata; Quiroga e Cabeza. Técnico: Ismael Rescaldo.

Ficha técnica - Independiente Petrolero x Emelec

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, Bolívia

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 23h