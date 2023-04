Independiente del Valle x Liverpool-URU: onde assistir ao vivo hoje (18/04) pela Libertadores

As equipes Independiente del Valle x Liverpool-URU disputam nesta terça-feira (18/04) segunda partida pela Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 23h (horário de Brasília), no Complejo Independiente del Valle, em Guayaquil, no Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Independiente del Valle x Liverpool-URU ao vivo?

A partida Independiente del Valle x Liverpool-URU pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming ESPN 4 e Star+ a partir das 23h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Independiente del Valle x Liverpool-URU chegam para o jogo?

Após uma derrota na estreia, o Independiente del Valle está ciente da importância de vencer em casa para não se complicar na competição, visto que o time ocupa a liderança do campeonato equatoriano. Por outro lado, o Liverpool perdeu em casa para o Corinthians e agora precisa somar pontos fora de casa. O time uruguaio vem de um empate no último fim de semana pela liga local.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Ramírez; Schunke, Carabajal e García Basso; Landázuri, Pellerano, Faravelli e Caicedo; Páez e Sornoza; Marcelo Moreno (Díaz). Técnico: Martín Anselmi.

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Gonzalo Pérez, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Nápoli e Marcelo Meli; Medina, Luciano Rodríguez e Rivero. Técnico: Jorge Rodrigo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle x Liverpool-URU

Copa Libertadores da América

Complejo Independiente del Valle, em Guayaquil, no Equador

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 23h