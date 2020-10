Independente vence e sai da lanterna

O Independente recebeu o Vilhenense, no estádio do Navegantão, em Tucurui. Somente a vitória interessava para o Galo e ele foi atrás da sua primeira vitória na competição.

No primeiro tempo, algumas oportunidades foram criadas pelos donos da casa, nenhuma foi de grande perigo para o goleiro Gil, do Independente. Mas aos 24' Giovanni bateu e rasteiro sem chances para o goleiro, e o Vilhenense saiu na frente do placar. O Independente continuo pressionando e indo do gol de empate.

O segundo tempo começou no mesmo estilo da primeira etapa, Galo Elétrico pressionando o Leão do Norte, como é conhecida a equipe do Vilhenense. O primeiro gol do Galo veio aos 15', Danrley igualou o placar de cabeça. Já aos 27', mais uma vez Danrley estava no meio da zaga e ampliou o placar. O terceiro gol foi marcado por Gabriel, que virou o jogo para o Independente.

O próximo jogo do Independente será no Acre contra a equipe do Atlético-AC, na Arena Acreana, em Rio Branco.