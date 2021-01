Independente faz apresentação do elenco para a temporada de 2021

O Independente já coloca pés na bola em jogo oficial no dia 20 quando enfrenta o Fast Clube pela primeira fase da Copa Verde, é partida única, na cidade de Manaus.

Nesta segunda-feira (4), pela parte da manhã, houve apresentação dos jogadores e comissão técnica do novo Galo, agora presidido por Rosalvo Fernandes.

Dezoito jogadores se apresentaram, além do técnico Sinomar Naves e seus pares da comissão técnica. Rosalvo Fernandes deu boas vindas e falou da nova era do clube, a partir do momento da apresentação.

A relação dos presentes: Dida, Capitão e Geilson, goleiros, Paulinho Nascimento, lateral, Cassiano, meia, Railson, atacante, Julvan, volante, Marcus Vinicius, atacante, Ezequias, zagueiro, Joãozinho, atacante, Matheus Cocão, meia, Danrley, atacante, Raygil, atacante, Belete, meia, Yuri, zagueiro, além de Domak e Rafael Vioto. A assessoria do Galo não informou suas respectivas posições.

O zagueiro Jari e o volante Fagner não se apresentaram, mas estão dados como contratados.

Do time que participou da Série D de 2020, aonde o Galo foi quinto colocado no grupo 1, permanecem no elenco, Ezequias, Matheus Cocão, Joãozinho, Raygol, Danrley, Belete e Pedrão.

No Parazão de 2021, o Galo estreia diante do Bragantino, no dia 28 de fevereiro, às 16h, no Navegantão, em Tucuruí.

O Independente está fora da quarta divisão do Campeonato Brasileiro de 2021. O Galo apenas participa da Copa Verde, primeira fase e do estadual.

O meia Raílson, 29 anos, campeão e artilheiro da Série B do Campeonato Amazonense pelo Clíper será uma das atrações do Galo.

Em 2014 esteve atuando no futebol paraense pelo Bragantino. Ele já trabalhou com o técnico Sinomar Naves no Nacional -AM