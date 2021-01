Independente contrata volante ex-Remo

O Independente contratou o volante Dudu. O jogador vem para reforçar a equipe do Independente que está disputando a Copa Verde e também para o Parazão 2021.

Com 34 anos, o paraense Dudu jogou no Remo em 2018 e tem várias passagens pelo Independente de Tucuruí. O último clube do volante foi o Hercílio Luz, time de Tubarão (SC), onde atuou em 11 jogos.

“Vamos reforçar o Independente para a sequência da Copa Verde e o Parazão. Nos próximos dias, iremos anunciar mais 2 Jogadores que irão integrar ao nosso Galo”, afirmou o presidente do clube, Rosalvo Fernandes.

O Independente está nas oitavas de final da Copa Verde após vencer o Fast Clube-AM por 2 a 0. O Galo volta a jogar na próxima quarta-feira (27), às 18 horas, na Arena Acreana, contra o Rio Branco-AC.