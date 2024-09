Inconformados, torcedores do Partizan ferem técnico após goleada do Estrela Vermelha

Após a goleada de 4 a 0 no clássico contra o Estrela Vermelha, torcedores do Partizan Belgrado invadiram o vestiário da equipe, e o técnico Aleksandar Stanojevic saiu ferido. Foi a maior derrota do time contra o rival desde 1998. Depois da invasão, Stanojevic apareceu com curativos no rosto durante a coletiva de imprensa.

Na coletiva, o treinador explicou que os torcedores vandalizaram o vestiário e quebraram um vidro, mas não houve confronto físico com a equipe.

"Torcedores descontentes quebraram o vidro, é desagradável. Vim com curativos para a coletiva de imprensa, mas não há motivo para fazer teatro. Não houve mais nada, nenhuma briga, nenhum conflito físico. Não é nenhum drama", disse o técnico do Partizan.

Sobre o jogo, Stanojevic assumiu a responsabilidade pela derrota e afirmou que foi a pior de sua carreira. "Assumo a responsabilidade e ela é minha, a pior derrota de minha carreira. É minha culpa a maneira como perdemos o jogo... é uma vergonha para todos nós. E, para mim, a maior", concluiu o treinador.