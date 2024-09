Jogador é agredido por torcedores após publicar foto com camisa de time rival

O jogador alemão Niklas-Wilson Sommer, de 26 anos, lateral do Nuremberg, foi agredido fisicamente por torcedores na madrugada do último domingo (1) após publicar uma foto no Instagram vestido com a camisa do time rival.

Na foto, publicada nos stories da rede social, Sommer estava vestindo uma camisa do Bayern de Munique. O jogador estava próximo de onde mora quando sofreu as agressões.

Foto de Niklas Wilson vestido com a camisa do Bayern de Munique (Foto: Reprodução/Instagram: @niklas.wilson)

Através de seu perfil no Instagram, o jogador exibiu os machucados e informou que a polícia já está investigando os responsáveis pelo ataque. Apesar de ter excluído a foto, torcedores pediram ao clube a demissão de Niklas.

Niklas Wilson mostrou agressões no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram/@niklas.wilson)

Em nota, a direção do Nuremberg afirmou: "O clube nunca aceitará que seus jogadores sejam submetidos a ataques físicos. O que aconteceu ontem à noite foi absolutamente inaceitável e vai contra os valores que defendemos na FCN".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)