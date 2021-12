Imprensa francesa detona Messi por fraca atuação com a camisa do PSG após ganhar a Bola de Ouro

Lionel Messi foi detonado pela imprensa francesa por conta da fraca atuação diante do Nice, pelo Campeonato Francês, após a conquista da sétima Bola de Ouro. Em campo, o PSG não conseguiu balançar as redes do adversário e deixou o campo com apenas um ponto.

Segundo o "Le Parisien", o argentino teve uma "atuação indigna para um sete vezes vencedor do Ballon d'Or e recebeu uma nota três do diário mais próximo do Paris Saint-Germain. De acordo com o veículo, o camisa 30 foi o nome mais fraco da equipe de Mauricio Pochettino em campo.

O "L'Équipe" também deu nota três para Messi e afirmou que a partida do craque foi "decepcionante" e que o astro "não pode se salvar com gestos decisivos como havia feito diante do "Saint-Etienne", quando o argentino contribuiu com três assistências.



O atacante não consegue ter o mesmo rendimento com a camisa do PSG como demonstrava com o fardamento do Barcelona. Em oito das 16 partidas disputadas pelo Campeonato Francês, o Bola de Ouro marcou apenas um único gol.