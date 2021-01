Imperatriz mantém paraense no comando técnico

O técnico paraense Charles Guerreiro permanece no comando do Imperatriz-MA, para a temporada de 2021. Guerreiro, 58 anos, também vai acumular no Cavalo de Aço a função de coordenador técnico. Nildo Pereira continua como auxiliar, que conta também com Jairo Nascimento.

Charles Guerreiro chegou ao Imperatriz em outubro do ano passado para comandar o time na Série C do Campeonato Brasileiro. Pegou o clube no meio do caminho, já na 13ª rodada e pouco pode fazer, terminando a competição sem ganhar nenhum jogo e rebaixado para a Série D.

Guerreiro encontrou uma equipe limitada e cheia de problemas dentro e fora de campo. O presidente Wagnner Ayres diz que o Imperatriz enfrenta problemas financeiros desde de 2020 e a solução para evitar mais gastos é manter a comissão que trabalhou ano passado.O mandatário relatou ainda a experiência de Charles Guerreiro para montar o time do Cavalo de Aço para o Campeonato Maranhense e para Séria D de 2021.