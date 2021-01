Guerreiro vira gerente de futebol e paraense assume comando do Imperatriz-MA

Jairo Nascimento será o técnico e Charles Guerreiro assume a condição de gerente de futebol. É assim que ficará o comando do Imperatriz, o Cavalo de Aço do futebol do Maranhão.

Jairo, 37 anos, foi anunciado como técnico da equipe principal nesta sexta-feira (15) pela diretoria do clube em coletiva à imprensa.

O profissional possui licença da CBF e faz parte da comissão técnica do Cavalo já bastante tempo e agora será o comandante oficial do time na temporada 2021..

“É mais um desafio na minha vida. E, sempre gostei de coisas desafiadoras. Estar no comando do Imperatriz é mais uma realização profissional”, destacou.

Jairo Nascimento é paraense de Marabá, contudo, reside em Imperatriz desde criança.

O trabalho de técnico de futebol começou nas categorias de base do futebol. Tem passagem por clubes como Riengo, Marília, Tocantins, Tocantinense e Timon.

O passo seguinte do novo técnico é montar o time do Imperatriz numa missão conjunta com o gerente de futebol Charles Guerreiro de quem foi auxiliar técnico na temporada de 2020. Jairo ainda comandou o Imperatriz em cinco jogos na Série C do ano passado.