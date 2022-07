Ídolo do Corinthians, atacante Paolo Guerrero fecha com o Avaí-SC e vai jogar a Série A

Ídolo do Corinthians, o atacante Paolo Guerrero, de 38 anos, foi anunciado pelo Avaí-SC, para a o restante da Série A do Brasileirão. O peruano assinou contrato, após passar pelos exames médicos e terá o contrato com o Leão até o fim do Brasileiro.

Paulo Guerrero está sem clube desde 2021, quando deixou o Inter. Seu último jogo profissional foi no dia 2 de outubro, quando atuou por menos de dez minutos, na derrota do Internacional para o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0.

No Brasil, Guerrero passou pelo Inter, Flamengo e Corinthians, quando marcou o gol do título do Mundial de Clubes, diante do Chelsea em 2012.