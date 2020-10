Ibra realiza campanha anti-covid-19: 'O vírus me desafiou e eu venci'

Ibrahimovic se recuperou rapidamente do Covid-19 e já foi escolhido para fazer campanha contra o vírus. Com isso, o governo da região da Lombardia, onde fica Milão, resolveu usar o jogador do Milan como estrela de uma campanha para que a população siga se protegendo para reduzir o contágio da Covid-19.

- O vírus me desafiou, e eu venci. Mas você não é o Zlatan, não desafie o vírus. Use a cabeça. Respeite as regras: distanciamento e máscara sempre. Venceremos!