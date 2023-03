Hull x Burnley: qual o horário e as escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Championship

As equipes Hull x Burnley disputam nesta quarta-feira (15/03) a 37° rodada da EFL Championship, a Série B inglesa. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio MKM, em Kingston upon Hull, Inglaterra. Confira o horário e as escalações do jogo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Hull x Burnley?

A partida Hull x Burnley não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Hull x Burnley chegam para o jogo?

Hull ocupa a 15° posição do Championship com 12 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 41 gols marcados e 49 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Burnley lidera a competição com 23 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Seu atual saldo de gols é dividido em 71 gols marcados e 28 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações:

Burnley: Muric; Roberts, Ekdal, Beyer, Maatsen; Gudmundsson, Cullen, Vitinho, Tella, Zaroury; Barnes.

Hull: Darlow; Coyle, Jones, McLoughlin, Elder; Simons, Seri, Tufan, Slater, Pelkas; Estupinan.

FICHA TÉCNICA

Hull x Burnley

EFL Championship

Local: Estádio MKM, em Kingston upon Hull, Inglaterra

Data/Horário: 15 de março de 2023, 16h45