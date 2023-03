Southampton x Brentford: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (15/03) pela Premier League

futebol

Parazão: Tuna contrata técnico Pedro Paulo e fecha com zagueiro Marlon, campeão com o Remo

Lusa tenta as últimas cartadas no Parazão para evitar o rebaixamento para a Segundinha. Técnico Pedro Paulo é paraense e jogou no Paysandu e no Remo. Marlon também passou por Papão e Leão e estava jogando o Paulistão