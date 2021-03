Hulk dá assistência na estreia e Galo goleia o Uberlândia pelo Mineiro

Com facilidade, o Atlético-MG venceu o Uberlândia por 4 a 0, gols de Zaracho, Calebe, Júlio César e Diego Tardelli na noite de ontem, 7 de março, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2021. O placar elástico devolveu a liderança da competição, com nove pontos, mesma pontuação do América-MG, porém, o alvinegro possui melhor saldo de gols. O time do Triângulo está na lanterna com apenas um ponto em três partidas. A partida marcou a estreia do atacante Hulk com a camisa atleticana. O começo foi discreto no primeiro tempo, mas na etapa final, conseguiu se soltar mais, dando até assistência para o quarto gol atleticano na partida. A fera foi solta Hulk fez sua estreia com a camisa do Atlético-MG. Ele não jogava de forma oficial havia três meses, quando ainda estava no futebol chinês. Teve participação discreta, mas demonstrou que ganhará mais força no seu jogo ao longo das partidas. Se movimentou muito, não “fugindo” das tramas ofensivas. Zaracho melhorando e marcando. Galo na frente O argentino começa a finalizar sua adaptação ao futebol brasileiro e mostra que pode ser um jogador importante para o elenco no calendário cheio de compromissos do time em 2021. Em cobrança de falta, abriu o placar. O Galo não marcava gol dessa forma há mais de um ano.

Hulk deu uma assistência na partida (Divulgação/Mineirão)

Calebe amplia no Mineirão O meia, que foi comprado em definitivo pelo Atlético recentemente, roubou a bola no meio de campo, passou para Tardelli, recebeu de volta e marcou seu primeiro gol como profissional. Jogo fácil para o alvinegro. Hulk dá uma opção extra para o Galo: cobranças de falta Seja na força ou com mais jeito, o atacante atleticano se apresentou para as cobranças que apareceram durante o jogo. É bom para o Galo ter alguém que queira bater faltas, algo em falta no futebol brasileiro. Meninos do Galo em ação: gol de Júlio César Após gol de Calebe, outro jogador vindo da base alvinegra, Júlio César, também deixou sua marca na meta do Uberlândia, sem forças para qualquer reação na partida. De Hulk para Tardelli...Gol do Galo A movimentação da dupla na etapa final foi boa, com os dois se procurando em campo. Hulk achou o companheiro em boa posição para fazer o quarto tento alvinegro. Gol 112 de Tardelli com a camisa do Atlético. Goleada atleticana no Mineirão. Para o futuro: Tardelli, Hulk e Keno podem ser um trio de muita força Medir a atuação do Galo pelos rivais no Estadual é perigoso, pois pode iludir o torcedor. Porém, já é possível ver que com Diego Tardelli mais centralizado, trabalhando junto com o meio de campo, Hulk na direita e Keno, quando voltar da folga, poderão formar um ataque poderoso e muito versátil. Próximos jogos O Galo volta a campo no sábado, 13 de março, às 19h, contra o Patrocinense fora de casa. Já o Uberlândia encara o Pouso Alegre dia 15, segunda-feira, às 16h, no Parque do Sabiá. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG 4 x 0 UBERLÂNDIAData: 7 de março de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Emerson de Almeida FerreiraAssistentes: Celso Luiz da Silva e Augusto Magno RamosCartões amarelos: Felipe Recife (UBE), Luizinho (UBE), Dodô (ATL)Cartões vermelhos:-Gols: Zaracho, aos 22’-1ºT(1-0), Calebe, aos 6’-2ºT(2-0), Júlio César, aos 26’-2ºT(3-0), Diego Tardelli, aos 35’-2ºT(4-0)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)​Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô (Matheus Lima, aos 32’-2ºT); Dylan Borrero (Júlio César, aos 22’-2ºT), Matías Zaracho e Calebe (Rubens, aos 32’-2ºT); Hulk, Marrony (Savinho-intervalo) e Diego Tardelli (Felipe Felício, aos 37’-2ºT). UBERLÂNDIA (Técnico: Tuca Guimarães)​Marcão; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Felipe Recife , Franco Medina (Léo, aos 12’-2ºT) e Filipe Ramon (Luizinho, aos 27’-1ºT); Wandinho (Felipe Pará, aos 12’-2ºT) e Reis (Daniel, aos 22’-2ºT).