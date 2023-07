Hospital divulga boletim médico de Romário, internado com infecção; saiba mais

O ex-jogador de futebol e atual senador Romário, encontra-se internado desde a noite de quinta-feira (13) no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, onde recebe tratamento para uma infecção intestinal. Neste sábado (15), um boletim médico foi divulgado, trazendo informações atualizadas sobre o estado de saúde do campeão e político.

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clinico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", disse o hospital em nota.

O episódio que levou à internação ocorreu na noite de quinta-feira, quando ele sentiu-se mal e foi levado às pressas ao hospital. Romário já havia passado por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula em 2021 e, em 2016, realizou uma redução de estômago para controlar sua diabetes.

Romário é amplamente conhecido por sua brilhante carreira no futebol, tendo defendido clubes como Barcelona, Vasco, Fluminense e Flamengo. Em 1994, foi peça fundamental na conquista do tetracampeonato mundial pela Seleção Brasileira. Atualmente, aos 57 anos, ele exerce o cargo de senador pelo partido PL, representando o estado do Rio de Janeiro.