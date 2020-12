Honda anuncia saída do Botafogo: 'Também me decepcionei, sinto muito'

Agora é oficial: Keisuke Honda não é mais jogador do Botafogo. Por meio de uma rede social, o japonês anunciou, na tarde desta quarta-feira, que está de saída do clube de General Severiano após ficar por menos de um ano no clube carioca. O meio-campista pediu a rescisão amigável do contrato junto à equipe, como estava prevista em contrato.

Na mensagem, divulgada em sua conta no Twitter, o camisa 4 falou sobre as críticas que recebeu no começo e reconheceu que pode não ter rendido o esperado, afirmando que se decepcionou com o próprio desempenho e atuações em campo em termos gerais.

Além disto, o meio-campista fez questão de frisar a presença da torcida, tão importante para que a contratação fosse concretizada, no processo. Honda afirmou que nunca foi recebido com tanto carinho como foi no aeroporto, durante a chegada no Rio de Janeiro.

MENSAGEM DE KEISUKE HONDA:"Tenho uma coisa que quero lhes contar diretamente. Como vocês sabem, vou sair do Botafogo.

No início, aceitei todas as suas críticas de que eu não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou dando desculpas, eu também me decepcionei, eu sinto muito.

Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os torcedores no aeroporto e no estádio quando cheguei. Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Eu também agradeço a todos os meus companheiros de equipe. Obrigado.

Por último, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia. Obrigado."