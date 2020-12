Homenagem de Cristiano Ronaldo a Maradona é a postagem mais curtida no Instagram em 2020

A postagem de Cristiano Ronaldo em Homenagem a Maradona, que faleceu em 25 de novembro após uma parada cardíaca, foi a que mais teve curtidas no Instagram em 2020. A publicação de CR7 tem cerca de 19,7 milhões de "likes". O jogador, inclusive, é a pessoa com mais seguidores na rede social, com mais de 249 milhões.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

O tributo feito por Messi também ao compatriota é a terceira postagem com mais curtidas no Insta, com 16,4 milhões de "likes". A homenagem ficou atrás do anúncio de morte do ator Chadwick Boseman na conta oficial dele, em agosto, com 19,1 milhões de curtidas.

Maradona faleceu aos 60 anos vítima de uma parada cardiorrespiratória no dia 25 de novembro, em sua casa, em Tigre, na Argentina. A morte do craque argentino comoveu o mundo do esporte, rendendo homenagens em todo planeta.

Veja abaixo as homenagens feitas por Cristiano Ronaldo e Messi a Maradona no Instagram: