Histórico! América-MG já fez sua melhor campanha na Copa do Brasil e levou mais R$ 7 milhões para casa

O América-MG fez história nesta quarta-feira, 18 de novembro, ao eliminar o Internacional na decisão por pênaltis(6 a 5) e chegar a uma inédita semifinal da Copa do Brasil. O Coelho estava garantindo a vaga no tempo normal, mas sofreu um gol no último minuto do jogo, aumentando o drama da classificação. Porém, a equipe mineira teve mais frieza do que o Colorado e está a dois jogos de buscar o sonho de jogar uma final do maior mata-mata do Brasil. Além do ganho esportivo, o América receberá mais R$ 7 milhões de premiação, chegando ao total de R$ 17 milhões na competição, mais de três vezes a mais do que fora planejado. O Coelho pretendia arrecadar R$ 5,6 milhões. Se chegar à final, garante mais R$ 22 milhões no mínimo como vice-campeão, o que daria um recorde de quase R$ 40 milhões.

O zagueiro Messias falou deste momento importante e novo para o torcedor americano. -É inédito para o clube, para mim. Glorificar a Deus para honrar essa instituição maravilhosa. Foi sofrido, mas conseguimos. Estamos entre os quatro melhores. Eu quero acabar a entrevista para separar. É ridículo para eles e para nós. Saímos vitoriosos e eles precisam entender-disse. O time de Lisca encara o Palmeiras nos dias 23 e 30 de dezembro. Os mandos de campo ainda serão sorteados pela CBF. Independentemente do que acontecer nas semifinais, o técnico americano já está na história do clube.