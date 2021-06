Botafogo anuncia a contratação de atacante ex-Paysandu para a Série B

A força chegou. O Botafogo anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira, a contratação de Rafael Moura. Desejo antigo do Alvinegro, o atacante assinou até o fim da temporada com o clube, mas possui cláusula de renovação automática caso bata metas.

A contratação foi anunciada nas redes sociais do clube. O Glorioso buscava um atacante experiente e de bom porte físico para o jogo aéreo, um pedido do treinador Marcelo Chamusca.

Rafael Moura estava no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira. Ele realizou exames, foi aprovado e assinou o contrato. O atacante já iniciou os treinamentos com o grupo do Botafogo.

Agora, a diretoria do Alvinegro corre para regularizá-lo e inscrevê-lo na Série B do Campeonato Brasileiro. O "He-Man" chega com a missão de guiar o sistema ofensivo do Botafogo na competição.