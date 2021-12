Hamilton x Verstappen: pontuação, horários e onde assistir ao GP de Abu Dhabi da Fórmula 1

A Fórmula 1 chega ao fim de mais uma temporada neste fim de semana, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com uma das disputas mais acirradas da história da categoria. O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu os três últimos GPs (Brasil, Qatar e Arábia Saudita) e empatou na pontuação com o holandês Max Vestappen (Red Bull).

Onde assistir, horários dos treinos, da classificação e da prova, pontuação dos pilotos e contas para o título: saiba aqui.

PONTUAÇÃO E CONTAS PARA O TÍTULO

Pela primeira vez desde 1974, os dois líderes do Mundial da Fórmula 1 chegam à última corrida empatados em número de pontos — são 369.5 para cada. Em caso de abandono duplo, Verstappen ficará com a taça por ter uma vitória a mais do que Hamilton no campeonato: nove a oito. Se os dois terminarem a prova leva quem finalizar a corrida na frente do concorrente - a exceção é se Hamilton for nono, com Verstappen em décimo e com o ponto extra pela melhor volta.



ONDE ASSISTIR:

Sexta-feira, dia 10 - Treino Livre 1 - 06h20 - BandSports e app F1 TV



Sexta-feira, dia 10 - Treino Livre 2 - 09h50 - BandSports e app F1 TV



Sábado, dia 11 - Treino Livre 3 - 06h50 - BandSports e app F1 TV



Sábado, dia 11 - Classificação - 09h30 - TV Band, BandSports, BandPlay e app F1 TV



Domingo, dia 12 - Corrida - 09h30 - TV Band, Rádio Band News FM, Rádio Bandeirantes, BandPlay e app F1 TV