Hamburg x Stuttgart: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (05/06) pela Bundesliga

As equipes Hamburg x Stuttgart disputam nesta segunda-feira (05/06) o playoff de rebaixamento da Bundesliga. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hamburg x Stuttgart ao vivo?

A partida Hamburg x Stuttgart pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Hamburg x Stuttgart chegam para o jogo?

Na temporada normal, Stuttgart ficou na 16° posição da Bundesliga e somou 7 vitórias, 12 empates e 15 derrotas.

Já Hamburg ficou no 3° lugar da Bundesliga 2, a Série B alemã, com 20 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

Stuttgart venceu a partida de ida contra Hamburg por 3 a 0.

Prováveis escalações

Stuttgart: Müller; Anton, Ito e Mavropanos; Vagnoman, Endo, Karazor e Sosa; Millot, Führich e Guirassy. Técnico: Sebastian Hoeness.

Hamburg: Daniel Heuer; Heyer, David, Schonlau e Muheim; Kittel, Meffert e Reis; Dompé, Glatzel e Jatta. Técnico: Tim Walter.

FICHA TÉCNICA

Hamburg x Stuttgart

Campeonato Alemão - Bundesliga

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha

Data/Horário: 05 de junho de 2023, 15h45