Há 20 anos, Ronaldo Fenômeno marcava duas vezes em sua estreia pelo Real Madrid; veja como foi

Exatamente 20 anos atrás, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro fazia sua estreia pelo Real Madrid. Em um Santiago Bernabéu lotado, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, marcava duas vezes na goleada do time sobre o Deportivo Alavés, por 5 a 2, pelo Campeonato Espanhol daquela temporada.

SAIBA MAIS



A estreia do Fenômeno levantou a torcida, que tinha naquela geração os famosos 'Galácticos', com Zidane, Figo, Roberto Carlos e companhia. Ronaldo precisou de apenas um minuto para mostrar porque havia sido eleito o melhor do mundo. Na mesma partida, Zidane e Figo (2) também deixaram suas marcas.

Veja:

Embora sua geração de Galácticos não tenha vingado em termos de títulos expressivos, Ronaldo conseguiu ser eleito pela terceira vez o melhor do mundo jogando pelos Merengues, marcando 104 gols em 177 jogos. Pelo Real, o brasileiro conquistou ainda os títulos da Copa Intercontinental, Supercopa da Espanha e duas vezes a LaLiga, sendo o artilheiro na edição 2003/04.