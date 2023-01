Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Itupiranga para a disputa do Campeonato Paraense; veja

Um dos representantes da região sudeste do estado no Campeonato Paraense é o Itupiranga. O Crocodilo vem para sua quarta participação no Estadual, sendo a melhor delas até aqui em quinto lugar, em 2021. A estreia do Tricolor será contra a Tuna Luso, no estádio Jaime Sena Pimentel, em Itupiranga.

Itupiranga

Presidente: Isaias Parreiras

Isaias Parreiras Mascote: Crocodilo

Crocodilo Técnico: Wando Costa

Para este ano, o Itupiranga decidiu apostar em jogadores "da terra", que defenderam, sobretudo, o Paysandu nas últimas temporadas. O principal destaque deles é o volante Ricardo Capanema, de 37 anos, que jogou no Papão de 2012 a 2017. Além dele, Alex Silva, também ex-bicola, será uma das principais peças no setor ofensivo da equipe.

Folha Salarial estimada: Não divulgado

Não divulgado Mando de campo: Jaime Sena Pimentel - Arena Crocodilo

Jaime Sena Pimentel - Arena Crocodilo Capacidade: 1 mil

Além das contratações, um retorno importante ao Crocodilo será do técnico Wando Costa. O treinador teve uma passagem marcante pelo Crocodilo em 2019, quando conquistou o acesso e o título inédito da Série B do Paraense no comando do time. Recentemente, o técnico treinou o São Raimundo-PA na disputa da Segundinha. O clube santareno foi até às quartas de final da competição, mas acabou sendo eliminado pelo maior rival, o São Francisco-PA.