Guia do Parazão 2023: saiba como vem a Tuna Luso para a disputa do Campeonato Paraense; veja

Terceira maior campeã paraense com 10 títulos conquistados, a Tuna tem como objetivo retomar a hegemonia estadual nesta temporada. Para o Parazão de 2023, a Lusa investiu nas categorias de base - um dos grandes patrimônios do clube - e agregou ao elenco jogadores experientes para lutar pelo campeonato.

A tradicional Águia do Souza mandará suas partidas no Parazão 2023 no estádio do Souza, em Belém. A estreia no torneio, no entanto, será fora de casa, contra o Itupiranga, no dia 22 de janeiro. O primeiro jogo em seus domínios será no dia 29, contra o Águia de Marabá, às 9h30.

Tuna

Presidente: Graciete Maués

Graciete Maués Mascote: Águia

Águia Técnico: Josué Teixeira

Nesta temporada, o Parazão será apenas a primeira de três competições que a Lusa disputará no ano. Ainda no primeiro semestre, a Águia encara, pela segunda temporada consecutiva, a Copa do Brasil. Já nos últimos seis meses de 2023, a Gloriosa voltará suas forças à disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O principal objetivo da equipe no torneio é alcançar o acesso à Terceirona, fato que não ocorre há 16 anos.

A preparação para a temporada, porém, tem sido instável. No último final de semana antes da estreia pelo Parazão, a Tuna realizou um jogo-treino contra o Tesla, equipe que disputará a terceira divisão do Campeonato Paraense em 2023. A Águia Guerreira saiu de campo derrotada pelo placar de 4 a 2.

Folha Salarial estimada: Não divulgado

Não divulgado Mando de campo: Estádio Francisco Vasques - Souza.

Estádio Francisco Vasques - Souza. Capacidade: 6 mil

Apesar do revés, a Tuna confia na mescla (talento e experiência) para fazer bonito mais uma vez no Estadual. A última vez que a Gloriosa teve uma campanha de destaque no Parazão foi em 2020, quando foi vice-campeã, perdendo a final para o Paysandu, na Curuzu.

Neste ano, os grandes destaques da Tuna estão nos setores de meio de campo e ataque. O meia Wallace, ex-Remo, chega com a responsabilidade de ser o camisa 10 tunante na temporada. Ele terá na frente outros dois jogadores que passaram pelo Leão Azul, mas tem ligações com a Aguia do Souza: Silvio e Welthon.

Outro ex-Remo será protagonista na Tuna, mas no comando técnico. Mantido depois da eliminação precoce na Série D do ano passado, Josué Teixeira terá a missão de fazer a Gloriosa ser competitiva no estadual e brigar pelo acesso na Série D do Brasileirão.