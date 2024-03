Guia da última rodada do Parazão 2024: saiba o que está em jogo na fase classificatória

Está chegando ao fim a primeira fase do Campeonato Paraense de 2024. Neste domingo (3), o torcedor conhecerá o destino das 12 equipes participantes da edição. Por decisão da Federação Paraense de Futebol (FPF), todas as seis partidas da última rodada do torneio serão disputadas no mesmo horário, às 15h30. Ao que tudo indica, os resultados serão importantes em disputas que ocorrem nas duas pontas da tabela.

Segundo o regulamento do Parazão, as 12 equipes participantes do torneio se enfrentam em oito rodadas na primeira fase. As oito melhor classificadas avançam à disputa das quartas de final, enquanto as duas últimas são rebaixadas à Série B1 do Parazão de 2025, que ocorrerá no segundo semestre do próximo ano.

Briga pela classificação

Antes do início da oitava e última rodada, quatro equipes já tem a vida parcialmente definida no torneio. Paysandu, Tuna Luso, Remo e Caeté - os quatro primeiros colocados da classificação geral - já tem vaga assegurada aos mata-matas. No entanto, as equipes ainda precisam confirmar quais serão as posições finais na tabela para conhecer os cruzamentos na próxima fase.

De acordo com o regulamento do Parazão, as quatro equipes mais bem colocadas tem a vantagem de decidir o confronto das quartas de final em casa. Além disso, os duelos de mata-mata serão definidos por meio do "cruzamento olímpico" - o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º enfrenta o 7º e assim por diante. Portanto, quanto mais bem posicionado o clube estiver na classificação, teoricamente mais fraco será o adversário na fase eliminatória.

Além do quarteto de times já classificado, todas as demais equipes do Parazão ainda podem alcançar uma vaga no mata-mata dependendo do resultado na última rodada. No entanto, alguns clubes tem vida mais fácil que outros. Cametá, Águia de Marabá, Santa Rosa e Castanhal, por exemplo, já estão no G-8 e precisam apenas das próprias forças para assegurar um lugar nas quartas de final.

Por outro lado, Bragantino, São Francisco, Tapajós e Canaã - que estão fora da zona de classificação - precisam fazer cálculos para avançar no torneio. Além de vencerem seus duelos, os clubes ainda deverão torcer por tropeços de equipes do G-8 caso queiram passar aos mata-matas.

Briga pelo rebaixamento

Ao contrário da disputa pela classificação, a luta para fugir do Z-2 tem menos clubes envolvidos, mas é a mais dramática. Isso porque para se livrar do risco de queda os times na briga precisam vencer suas partidas. No entanto, o número de vitórias na parte debaixo da classificação é bem reduzido.

Estão no Z-2 antes do início da oitava rodada Tapajós (5 pontos e uma vitória) e Canaã (4 pontos e nenhuma vitória). Além deles, estão na briga contra a queda São Francisco, Bragantino e Castanhal, todos com seis pontos. Cada uma dessas equipes também só possuem uma vitória no Parazão.

Para se livrar da degola, a conta é simples: vencer o duelo da última rodada do Parazão. No caso de Tapajós e Canaã, qualquer resultado que não seja uma vitória já decreta o rebaixamento das equipes. Para os demais clubes, caso os três pontos não venham, eles terão que "secar" os rivais que estão abaixo na tabela para fugir da queda.

Mata-mata com novidades

Segundo o regulamento do Parazão, os mata-matas são decididos em duelos de ida e volta, com a equipe com melhor campanha sendo mandante na partida final. Em caso de empate na somatória dos dois resultados, o classificado será conhecido nas cobranças de pênalti. Os dois finalistas garantem vaga à Copa do Brasil do próximo ano.

O torneio nacional, inclusive, trouxe novidades ao regulamento do Parazão. A partir deste ano, os eliminados no mata-mata vão disputar um torneio paralelo, a Copa Grão-Pará, que dará ao campeão também uma vaga à Copa do Brasil.

O novo torneio funcionará da seguinte forma:

1- Os eliminados nas quartas de final do Parazão vão integrar a primeira fase da Copa Grão-Pará, que será disputado em sistema eliminatório, em jogos únicos

2 - Os classificados à segunda fase da Copa Grão-Pará enfrentarão os derrotados nas semifinais do Parazão, novamente em duelos eliminatórios e jogos únicos

3 - Os vencedores dessas partidas se enfrentam na decisão do torneio, que valerá vaga à Copa do Brasil de 2025.

Última rodada

Confira os jogos da oitava rodada do Campeonato Paraense. Todas as partidas ocorrem neste domingo (3), às 15h30:

• Santa Rosa x Tapajós - Baenão

• Águia de Marabá x Cametá - Zinho Oliveira

• Caeté x Tuna Luso - Ninho do Japiim

• Bragantino x Remo - Diogão

• São Francisco x Canaã - Souza

• Paysandu x Castanhal - Curuzu

Classificação

Veja como está a classificação do Campeonato Paraense antes da realização da oitava rodada:

Tabela do Parazão ao final da sétima rodada (Divulgação)