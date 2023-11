Guarani x Criciúma: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/11) pela Série B do Brasileirão

Guarani x Criciúma disputam hoje, terça-feira (14/11), a 36° rodada da Série B do Brasileirão. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Guarani x Criciúma ao vivo?

A partida entre Guarani x Criciúma poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Guarani x Criciúma chegam para o jogo?

Guarani é o 9° colocado da Série B do Campeonato Brasileiro com 15 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do campeonato.

Já Criciúma ocupa a 3° posição e soma 18 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Guarani x Criciúma: prováveis escalações

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alvariño e Caíque (Mayk); Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Barreto, Fellipe Mateus e Claudinho; Hygor e Eder. Técnico: Claudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Guarani x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data/Horário: 14 de novembro de 2023, 19h