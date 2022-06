Grêmio x Novorizontino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Grêmio x Novorizontino entram em campo hoje, terça-feira (07/06), para disputar a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida tem início às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Grêmio x Novorizontino ao vivo?

A partida Grêmio x Novorizontino pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Grêmio x Novorizontino chegam para o jogo?

Grêmio e Novorizontino ocupam a 6° e a 7° colocação da Série B, respectivamente. Ambos somam 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas pela competição.

O saldo de gols do Grêmio é formado por 7 gols marcados contra 4 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias e em uma sequência de 3 empates.

Já o Novorizontino marcou 9 gols e sofreu outros 9. Em suas últimas 5 partidas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; Edilson, Thiago Santos, Bitello, Janderson e Nicolas (Diogo Barbosa); Biel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Novorizontino: Giovanni; Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Johny Douglas, Gustavo Bochecha e Diego Torres; Danielzinho, Cléo Silva e Ronaldo. Técnico: Allan Aal.

Ficha técnica - Grêmio x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/horário: 07 de junho de 2022, às 21h30