Grêmio oficializa as saídas de Rafinha, Cortez e Diego Souza

A reformulação do elenco do Grêmio deu um passo nesta quarta-feira. O Tricolor oficializou as saídas de Cortez, Rafinha e Diego Souza. Através de um comunicado no site oficial, a diretoria explicou que o trio não fará parte do plantel para o próximo ano.

- O Departamento de Futebol Profissional Masculino do Grêmio informa que os atletas Cortez, Rafinha e Diego Souza não terão os vínculos renovados com a equipe para a próxima temporada.

A decisão vai ao encontro do pensamento dos dirigentes, que pretendem reduzir a folha de pagamento. Por conta do rebaixamento à Série B, o Grêmio pretende contar com jogadores mais "baratos", pois assim poderá honrar seus compromissos mensais.

Vale ressaltar que em 2021 o Grêmio gastou cerca de R$ 15 milhões por mês com a folha salarial do elenco. E quer reduzir para R$ 8 milhões em 2022.

Trajetória

Do trio, o lateral-esquerdo Cortez era o mais antigo. No clube desde 2017, o jogador colecionou títulos, entre eles, a Copa Libertadores da América.

Em relação a Diego Souza, o atacante fez a sua segunda passagem. Durante a trajetória, ele conquistou a última edição do Campeonato Gaúcho.

Por fim, Rafinha chegou ao clube indicado por Renato Gaúcho, mas não repetiu as atuações da época de Flamengo. Em baixa e com alto salário, a opção foi por liberar o lateral-direito.