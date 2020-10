Grêmio faz homenagem póstuma no aniversário de Valdir Espinosa

Através das redes sociais, o Grêmio fez uma homenagem póstuma nesse sábado (17) em função da data representar o que seria o aniversário de 73 anos de idade de Valdir Espinosa, figura icônica do clube que teve representatividade tanto como jogador como exercendo as funções de treinador e dirigente.

- Hoje, Valdir Espinosa completaria mais um ano de vida. Ex-atleta do Tricolor, coube a ele ser o técnico do time na maior conquista da nossa história. Obrigado por ter apresentado o Grêmio ao Mundo e por dar o Mundo ao Grêmio. Que continues nos guiando aí de cima, Espinosa! - postou o clube.

Apesar de sua passagem em três anos como atleta do Imortal no início dos anos 70, foi no banco de reservas que Valdir, definitivamente, cravou seu nome na história ao liderar a geração dos anos 80 que conquistou a Libertadores e o Mundial de Clube em 1983 além do Gauchão de 1986.

No papel de coordenador técnico que exerceu entre 2016 e 2017, ele esteve durante o período onde a equipe conquistou sua última taça da Copa do Brasil. Período esse, aliás, onde Renato Portaluppi estava ainda no início de sua trajetória pelo clube.