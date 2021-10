Grêmio anuncia contratação de Vagner Mancini para substituir Felipão

O Grêmio anunciou no final da tarde desta quinta-feira (14) a contratação de Vagner Mancini para o cargo de treinador do clube, substituindo Felipão. O treinador deixa o América-MG e assina com o tricolor gaúcho até o final e 2022.

A expectativa do Grêmio é que Vagner Mancini desembarque na manhã de sexta em Porto Alegre e comande o primeiro treino. A definição ocorre após Dênis Abrahão aceitar o convite para o cargo de vice-presidente de futebol no lugar de Marcos Herrmann, que pediu demissão após a derrota para o Fortaleza.

Contratado em junho pelo América-MG, após passagem pelo Corinthians, Vagner Mancini deixou o Coelho em 11º lugar na tabela. O técnico comandou o time em 22 partidas, com sete vitórias, nove empates e seis derrotas, com 45% de aproveitamento.

Ele chega ao Grêmio com a missão de livrar o clube do rebaixamento para a Série B. Com 14 jogos para disputar, o Tricolor gaúcho é o penúltimo colocado, com 23 pontos.