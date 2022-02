Governo do Pará anuncia que obras no Mangueirão devem finalizar em dezembro

O Governo do Pará anunciou neste domingo (6) que as obras de modernização do estádio Mangueirão, em Belém, estão previstas para serem finalizadas em dezembro de 2022. Os ajustes no estádio estão sendo realizados para adequar o local às normas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O projeto prevê renovação da pintura, reforma geral de banheiros e bares, substituição dos assentos das arquibancadas, substituição do gramado e piso da pista de atletismo. Além disso, a capacidade do público seria ampliada de 35 mil para 50 mil pessoas.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral, a reforma está na fase de conclusão das fundações.

"A parte do quebra-quebra, nós já estamos finalizando e iniciando novas obras. Então nesse ritmo, nós vamos avançando. Estamos trabalhando já na área da cobertura, na recuperação das estruturas, identificando os problemas de natureza estrutural, encontrando a solução para essas questões que se tornaram corriqueiras no Mangueirão, tendo em vista aqueles sucessivos desplacamentos”, explica.

A obra foi iniciada em fevereiro de 2021 e representa um investimento de mais de R$ 146 milhões, além da geração de mais de 700 vagas de emprego.