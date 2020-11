Goleiro sub-17 do Palmeiras treina com profissionais e é chamado para decisão no sub-20

Com a convocação de Weverton para a Seleção Brasileira e a ausência dos reservas Jailson e Vinícius Silvestre, ambos diagnosticados com Covid-19, o Palmeiras recrutou três goleiros das categorias de base para participar do treino com o elenco profissional, na última terça-feira (17).

​Além de Mateus e Leandro que pertencem ao sub-20, o goleiro Kaique, de apenas 17 anos, completou o treinamento e comentou ao LANCE!/NOSSO PALESTRA a emoção de integrar o time de cima e as principais diferenças entre a base em relação ao profissional.

​- Foi uma experiência muito boa. […] Pude absorver bastante coisa do treino e busquei sempre melhorar. A diferença que eu pude sentir é que os treinos dos profissionais são para ajustar algumas coisas como a parte técnica e as situações de jogo. Já na base, os treinos são mais fortes e intensos - disse Kaique.

O goleiro faz parte da geração 2003 e constitui o celeiro de grandes promessas da academia de goleiros do Verdão. Em setembro deste ano, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Atualmente, faz parte do elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-17.

​Com um bom desempenho apresentado durante o treino, o goleiro foi convocado para integrar a equipe que disputou e venceu o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Internacional, no Beira-Rio.