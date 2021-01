Goleador, com nome de herói em histórias em quadrinhos, chega para o Bragantino

Watthimem Ranney, nove gols na Série D de 2020 pelo Ji-Paraná-RO é mais um dos reforços anunciados pelo Bragantino que segue na montagem.

O meia-atacante de 30 anos teve perfil publicado na página oficial do Tubarão. Watthimem marcou um gol contra o Bragantino no jogo de volta da Série D realizado em Rondônia.

O jogador que se profissionalizou aos 17 anos no Atlético Goianiense –GO, já jogou no Chile e em Portugal e na Europa em campeonatos distritais.

No galo rondoniense jogou a temporada de 2019 e 2020. Ano passado foi artilheiro do campeonato estadual com 16 gols.

O Bragantino também anunciou a contratação do atacante Cris Maranhense vinculado ao Tiradentes do Piaui.

O Tubarão renovou com o lateral Esquerdinha que vai para sua terceira temporada no futebol bragantino.

Quatro jogadores da base ganharam contrato profissional: Ivanilson e Bruno Benício, laterais; Vanilson Taperaçu, zagueiro e Josivan, atacante.