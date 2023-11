Goleada histórica: Brasil atropela Nova Caledônia por 9 a 0 no Mundial Sub-17 da FIFA

Após uma estreia desafiadora com uma derrota de 3 a 2 para o Irã, a Seleção Brasileira Sub-17 mostrou sua força no Mundial ao derrotar a Nova Caledônia por impressionantes 9 a 0 nesta terça-feira (14). A partida foi marcada por uma atuação avassaladora da equipe canarinho, que anotou a maior goleada de sua história em Mundiais Sub-17.

Assista aos 9 gols do Brasil:

Os gols da partida foram distribuídos entre diversos jogadores, com destaque para Kauã Elias, autor de três gols, e Rayan, que balançou as redes duas vezes. Além deles, Estevão, Luighi, Vitor Reis e João Victor também contribuíram para o placar histórico.

Essa vitória expressiva coloca o Brasil de volta à briga no Grupo C do Mundial Sub-17. A Seleção volta a campo na sexta-feira (17) para encarar a Inglaterra, que lidera a chave, a partir das 9h da manhã. O Mundial Sub-17 da FIFA está sendo disputado na Indonésia.