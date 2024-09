Goiás x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pela Série B

Goiás x Paysandu disputam hoje, domingo (01/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Paysandu somou 26 pontos, 5 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 23 gols marcados e 27 gols sofridos pela Série B. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas do campeonato.

Já Goiás acumula 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Goiás x Paysandu: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Sander; Aloísio, Marcão e Rafael Gava; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves. Técnico: Vagner Mancini.

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela, Brendon, Robinho; Ruan Ribeiro, Yony González. Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 01 de setembro de 2024, 18h30