Goiás x Anápolis: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/03) pelo Campeonato Goiano

As equipes Goiás x Anápolis disputam nesta segunda-feira (20/03) a partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Goiás x Anápolis ao vivo?

A partida Goiás x Anápolis poderá ser assistida pelo Nosso Futebol e pelo serviço de streaming DAZN, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Goiás x Anápolis chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Goiás liderou o Campeonato Goiano com 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. Depois, a equipe superou Goiânia com duas vitórias, uma por 8 a 3 e outra por 2 a 0.

Já Anápolis ocupou a 6° posição da competição com 3 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas quartas de final, Anápolis venceu Vila Nova após um empate sem gols e uma vitória de 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Palacios; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Anápolis: Wellerson; Davi, Rafael, Igor e Fábio; Vinícius, Elyeser e Ariel; Laion (Felipe Dias), Gonçalo e Wandinho. Técnico: Luiz Carlos Winck.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Anápolis

Campeonato Goiano

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 20 de março de 2023, 19h