Globo muda estratégia com 'Segue o Jogo' após derrotas da atração para 'A Fazenda', da RecordTV

A 'Globo' resolveu mudar a estratégia com o programa 'Segue o Jogo', que vai ao ar após a rodada de quarta-feira com apresentação de Lucas Gutierrez e comentários de Paulo Nunes. Apesar de bem avaliado, a atração não conseguiu mais liderar em São Paulo após a estreia de 'A Fazenda 12', reality show da 'RecorTV'. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

Desde que o programa comandado por Marcos Mion entrou no ar, a "Globo nunca mais venceu em São Paulo. No dia 9 de setembro, ocorreu um empate com 13,6 pontos pra cada. Em seguida, cinco derrotas: 13,7 a 13,3 no dia 16/09; 13,1 a 12,9 no dia 23; 15,4 a 14,5 no dia 30; e 15,8 a 13,6 no dia 8 de outubro.

Nesta semana, a 'RecordTV' ganhou com 15,3 a 14,9 - mesmo com a nova estratégia da Globo de lembrar ao telespectador, massivamente, de que o programa esportivo entraria no ar logo após a partida. Segundo o 'Uol', entre as estratégias da 'Globo', estaria o fato da emissora não ter mostrado todos os gols da rodada durante as transmissões, guardando para serem mostrados no 'Segue o Jogo'.